Требуется заменить лого

1)Спарсить фотографии с сайта конкурента 2)Нанести белый фон 3)Перенести их в Figma в фреймы 4)Скачать и распределить по папкам Количество товаров - 100 штук. Примерное время выполнение от 3-8 часов. Всему обучаем, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3 пикчи с старым логотипом, необходима замена на новый.
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