Требуется заменить лого

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки29 просмотров
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3 пикчи с старым логотипом, необходима замена на новый.

месяц назад
guest_1700251896310
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$5
1 день
UAH
Качественно и быстро Все сделал идеально
Взаимно рекомендую.