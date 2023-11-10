Фотошоп-дизайнер для превью на Ютуб

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок69 просмотров
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Ищем в команду людей с базовыми знаниями и навыками фотошопа для создания превью для Ютуб видео.

Мы начинающая команда по предоставлению услуг дизайна для Ютуб каналов. На данный момент мы набираем людей для создания превью на разные Ютуб видео. Нужны люди, которые хотя бы на базовом уровне умеют пользоваться фотошопом, и самое важное - имеют желание обучаться и развиваться в этой сфере, и которые нацелены на долгосрочную работу.

Работа будет делится на 3 этапа:

1. Обучение создания правильных превью. Будут также практические задания.

2. Когда вы уже научились делать превью разной сложности, начинается работа за оплату. Нужно будет делать в день примерно 1-3 превью с записью экрана для Ютуб шортс. То есть просто делать превью и записывать процесс. Этот материал будет использоваться для продвижения и поиска реальных клиентов. На этом этапе оплата будет $6 (230 грн) за превью с записью.

3. Дальше, когда вы наберетесь опыта и научитесь делать быстро и качественно, начнется работа с реальными заказами клиентов. Этот этап также зависит от того как много будет клиентов и как эффективно будет работать продвижение компании.

У вас всегда будет обратная связь, если нужно что-то подсказать по работе в фотошопе. Также предоставляется подписка на Midjourney если вдруг понадобится генерация картинок.

месяц назад
maksforce
22 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
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