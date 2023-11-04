Обработка фото

Добрый день! Необходимо разработать 6 баннеров для размещения их на сайте. Банков должны быть как фотографии - не рисунки с надписями. Нужны срочно) п
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет на 1 картинке вместо биткоина вставить логотип (прикреплён), поменять фон на синий, со схемами и с тематикой медицины и финансов, поставит на ремень значок доллара, сделать в формате 70/100, а также в хорошем качестве, ибо картинка пойдёт на постер.
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