Перекрасить объект на фото

Требуется фото для садика, всей семьи. Семья из трех человек. Как выяснилось таких фото мало, свежих нет. Есть фото где по раздельности есть ребенок с мамой или папой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3 фотки с товаром, нужно поменять цвет товара
- Похожие заказы
- Обработка фотографий20 заявокЗакрыт14 дней назад
Нужно будет на 1 картинке вместо биткоина вставить логотип (прикреплён), поменять фон на синий, со схемами и с тематикой медицины и финансов, поставит на ремень значок доллара, сделать в формате 70/100, а также в хорошем ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт14 дней назад
Всем привет. Есть фотография, уже готовая, нужно разложить ее на слои. Сделать запись экрана в процессе работы. Возможно так нужно будет сделать с несколькими фото. Нужно для маркетплейсаОбработка фотографий8 заявокЗакрыт15 дней назад
доброго времени суток. хотелось бы вырезать объект, улучшить его качество. перенести на разные фоны( черный ,белый и т.д . подскажите что по стоимости и сможете ли помочь?Обработка фотографий13 заявокЗакрытмесяц назад
доброго времени суток. хотелось бы вырезать объект, улучшить его качество. перенести на разные фоны( черный ,белый и т.д . подскажите что по стоимости и сможете ли помочь?Обработка фотографий5 заявокЗакрытмесяц назад
Кратко о задаче: есть фотография с изображением человека, его необходимо аккуратно вырезать (убрать фон) + сделать несколько вариантов цветовых оттенков одежды. Подробнее — выбранному исполнителю. Оставляйте свои заявки с примерами работ конкретно ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Нужно отредактировать 3 фото убрать ненужный объектыОбработка фотографий43 заявкиЗакрыт18 дней назад
Необходимо на фотографиях автомобилей нанести разметку/раскраску группы быстрого реагирования (на фото примеры, то что нужно отправлю лично) в профиль и анфас, всего 6 автомобилей - 12 фото. Срок до 11:00 (мск) 05.11.2023г. Оплата по договоренности.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $50
Стандартная ретушь. Цвет не надо будет менять. Отправляйте в сообщения примеры работ. По стоимости предлагаю 1 фото 70-100рубОбработка фотографий26 заявокЗакрыт20 дней назад