Несложная работа по фоторетуши

Обработка фотографийЗавершен4 заявки31 просмотр
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Кратко о задаче: есть фотография с изображением человека, его необходимо аккуратно вырезать (убрать фон) + сделать несколько вариантов цветовых оттенков одежды. Подробнее — выбранному исполнителю.

Оставляйте свои заявки с примерами работ конкретно по фоторетуши. Оплата — на карту российского банка или кошелёк ЮMoney.

2 месяца назад
stassy-it
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$2
1 день
Быстро, качественно, на результат. Благодарю за работу, рекомендую Николая.
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