Реалистичная визуализация трубы на исходном фото объекта

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок65 просмотров
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Есть фото объекта. Есть фото необходимых труб. Для согласования с собственниками ЖК проведения возможных работ нам нужно создать 3 реалистичных визуализации (прифотошопить/смоделировать) 3 различных фото труб к исходному снимку объекта. Так, чтобы получилось реалистично.

Пример прилагаю (исходное фото и что нужно сделать — но с РЕАЛИСТИЧНОЙ реализацией, а не как на примере) 

2 месяца назад
guest_1698677877861
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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