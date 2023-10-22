Нужно заменить лицо и поменять цвет волос
Реалистичная визуализация трубы на исходном фото объекта
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Есть фото объекта. Есть фото необходимых труб. Для согласования с собственниками ЖК проведения возможных работ нам нужно создать 3 реалистичных визуализации (прифотошопить/смоделировать) 3 различных фото труб к исходному снимку объекта. Так, чтобы получилось реалистично.
Пример прилагаю (исходное фото и что нужно сделать — но с РЕАЛИСТИЧНОЙ реализацией, а не как на примере)
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