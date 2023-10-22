Реалистичная визуализация трубы на исходном фото объекта

Есть фото объекта. Есть фото необходимых труб. Для согласования с собственниками ЖК проведения возможных работ нам нужно создать 3 реалистичных визуализации (прифотошопить/смоделировать) 3 различных фото труб к исходному снимку объекта. Так, чтобы получилось реалистично.

Пример прилагаю (исходное фото и что нужно сделать — но с РЕАЛИСТИЧНОЙ реализацией, а не как на примере)