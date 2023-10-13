Редизайн фото у різних стилях (ПопАрт, Minimalism...)

Обработка фотографийЗакрыт7 заявок47 просмотров
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Треба зробити редизайн фото у різних стилях (Vintage or Retro, Minimalism, Pop Art, Watercolor or Painterly Effects, Grunge or Urban, Double Exposure, Monochromatic, Neon and Cyberpunk). Приклади деяких стилей у вкладенні. 

Готовий результат треба у файлах, які в подальшому придатні для редагування у Фотошоп, Ілюстратор або Корел   (із шарами).

Кількість першого замовлення - 50 шт. При доброму результаті гарантована постійна співпраця в цьому напрямку. Якщо ви зацікавлені, надайте приклад саме вашої роботи у такому стилі, з написом на зображенні вартості роботи за одне зображення.

2 месяца назад
guest_16977428954591
Украина
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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