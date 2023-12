Редизайн фото у різних стилях (ПопАрт, Minimalism...)

Треба зробити редизайн фото у різних стилях (Vintage or Retro, Minimalism, Pop Art, Watercolor or Painterly Effects, Grunge or Urban, Double Exposure, Monochromatic, Neon and Cyberpunk). Приклади деяких стилей у вкладенні.

Готовий результат треба у файлах, які в подальшому придатні для редагування у Фотошоп, Ілюстратор або Корел (із шарами).

Кількість першого замовлення - 50 шт. При доброму результаті гарантована постійна співпраця в цьому напрямку. Якщо ви зацікавлені, надайте приклад саме вашої роботи у такому стилі, з написом на зображенні вартості роботи за одне зображення.