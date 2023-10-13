Я делаю агентскую фотосъемку недвижимости на фотоаппарат Nikon d5200. Фотографии в формате RAW, с разной экспозицией. Съемка происходит со штатива. Нужно делать обработку фотографий в Лайтруме или Фотошопе. С каждой съемки, в конечном ...
Редизайн фото у різних стилях (ПопАрт, Minimalism...)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Треба зробити редизайн фото у різних стилях (Vintage or Retro, Minimalism, Pop Art, Watercolor or Painterly Effects, Grunge or Urban, Double Exposure, Monochromatic, Neon and Cyberpunk). Приклади деяких стилей у вкладенні.
Готовий результат треба у файлах, які в подальшому придатні для редагування у Фотошоп, Ілюстратор або Корел (із шарами).
Кількість першого замовлення - 50 шт. При доброму результаті гарантована постійна співпраця в цьому напрямку. Якщо ви зацікавлені, надайте приклад саме вашої роботи у такому стилі, з написом на зображенні вартості роботи за одне зображення.
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