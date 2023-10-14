Нужен мастер фотошопа, чтобы обработать фотографию 1 в 1 с референсом

$50
Обработка фотографийЗакрыт20 заявок128 просмотров
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Есть фотография обработанная в футуристическом стиле, есть исходник фона этой фотографии в хорошем качестве, надо повторить элементы с референса 1 в 1. Материалы передам в личном общении

2 месяца назад
vitalyefimov23
Виталий 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад