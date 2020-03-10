vitalyefimov23

Виталий vitalyefimov23

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
👋Приветствую!

Я готов взяться за любой проект, независимо от его сложности и размера. Связаться со мной можно в любое время, и я готов обсудить все детали вашего будущего проекта. Благодарю за внимание и надеюсь на успешное сотрудничество!


📩 Почта для связи: [email protected]

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Отмечу, что я работаю по предоплате в размере 50% от стоимости проекта.

Это гарантирует мою мотивацию и защищает ваш бюджет. Оставшаяся сумма оплачивается после выполнения проекта в соответствии с оговоренными условиями.

Я также готов обсудить индивидуальные условия работы в зависимости от сложности проекта и вашего бюджета. Моя цель - предоставить вам качественный и профессиональный сервис, который соответствует вашим потребностям и ожиданиям.

Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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все сделано быстро и хорошо. рекомендую!
Было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв