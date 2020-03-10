👋Приветствую!
Я готов взяться за любой проект, независимо от его сложности и размера. Связаться со мной можно в любое время, и я готов обсудить все детали вашего будущего проекта. Благодарю за внимание и надеюсь на успешное сотрудничество!
📩 Почта для связи: [email protected]
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Отмечу, что я работаю по предоплате в размере 50% от стоимости проекта.
Это гарантирует мою мотивацию и защищает ваш бюджет. Оставшаяся сумма оплачивается после выполнения проекта в соответствии с оговоренными условиями.
Я также готов обсудить индивидуальные условия работы в зависимости от сложности проекта и вашего бюджета. Моя цель - предоставить вам качественный и профессиональный сервис, который соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
все сделано быстро и хорошо. рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать!