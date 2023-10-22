Портфолио для сайта

Оформить визуал портфолио для фриланс сайта, так и для инстаграма

По сути нужно поскринить сайты те которые в списке и оформить их (рамка и т.п, ваши варианты приветствуются)

вот более подробно описал в тз

https://docs.google.com/document/d/1b6jGb3b8YHYSnbxR26i7LmkgIjTqx21K2l7tq_9wv20/edit?usp=sharing