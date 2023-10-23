Обработать фотографию в фотошопе

Нужно заменить лицо, и поменять фон
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Изменить пару деталей на фотографии в фотошопе. 1 фото- 300 рублей.
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