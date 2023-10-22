Замена лица

Изменить фотографию повреждения автомобиля как будто их нет. При чем изменить освещенность по образцу другой фотографии и изменить ракурс. Материалы и описание требуемого при личном общении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заменить лицо, и поменять фон
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