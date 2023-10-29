Редактирование фото

Необходимо на фотографиях автомобилей нанести разметку/раскраску группы быстрого реагирования (на фото примеры, то что нужно отправлю лично) в профиль и анфас, всего 6 автомобилей - 12 фото. Срок до 11:00 (мск) 05.11.2023г. Оплата по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать 3 фото убрать ненужный объекты
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