Работа с графическим редактором

Обработка фотографийЗавершен5 заявок17 просмотров
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Необходимо на фотографиях автомобилей нанести разметку/раскраску группы быстрого реагирования (на фото примеры, то что нужно отправлю лично) в профиль и анфас, всего 6 автомобилей - 12 фото. Срок до 11:00 (мск) 05.11.2023г. Оплата по договоренности.

2 месяца назад
guest_1699096294184
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$7
1 день
Отличный Исполнитель, работа сделана в срок без каких-либо проблем. Рекомендую.
Задача поставлена чётко, никаких "допов" и капризов, оплата в срок - рекомендую всем!