Разложить фото на слои

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок51 просмотр
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Всем привет. Есть фотография, уже готовая, нужно разложить ее на слои. Сделать запись экрана в процессе работы. Возможно так нужно будет сделать с несколькими фото. Нужно для маркетплейса

месяц назад
guest_15953740194598
3 года в сервисе
Была
11 дней назад