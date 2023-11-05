Обработка фотографий в формате CR3 с мероприятия

Есть 140 фотографий со школьного мероприятия в формете CR3

Нужно обработать фотографии, поправив свет и цвет. Там где нужно выровнять линию горизонта.

Явно одинаковые фотографии можно удалить.

Из всего количества отметить явно хорошие по композиции и где можно привести в порядок экспозицию и цветовую гамму, которые в дальнейшем можно будет разместить на сайте.

Фотографии по адресу: https://drive.google.com/file/d/1ApLtp3HZypW3tOXXSHuCDT6iNsg-7vYb/view?usp=sharing