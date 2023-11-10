Фотографии

$6
Обработка фотографийЗакрыт9 заявок53 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1)Спарсить фотографии с сайта конкурента
2)Нанести белый фон
3)Перенести их в Figma в фреймы
4)Скачать и распределить по папкам


Количество товаров - 100 штук. Примерное время выполнение от 3-8 часов. Всему обучаем, задачи на постоянной основе.

месяц назад
young_rudy
Владимир 
20 летРоссия
месяц в сервисе
Был
месяц назад