Cloudfave - расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции - такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...
Графический дизайнер - Нужны фото для карточек товара по онлайн магаз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать индивидуальные фотографии (имея уже на то определенного персонажа, тот или иной предмет) по игре World of Warcraft, для онлайн магазина, конкретно для каждой услуги, их будет 15-17 штук. Примеры, как делают конкуренты будут предоставлены. Фото и название для использования тех или иных объектов будут предоставлены. Нужен индивидуальный подход и фантазия. Нужны фотографии с отличием по красоте от конкурентов. Фотографии зачастую нужно будет переделываться. Ищем человека на долгую перспективу. Для более подробной информации и обсуждения пишите в пм. Также для связи есть телеграм. На цену в объявлении не обращайте внимания , договорная. Ищем креативных людей для выполнения красивых работ по фото.
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