Графический дизайнер - Нужны фото для карточек товара по онлайн магаз.

Обработка фотографийЗакрыт12 заявок56 просмотров
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Создать индивидуальные фотографии (имея уже на то определенного персонажа, тот или иной предмет) по игре World of Warcraft, для онлайн магазина, конкретно для каждой услуги, их будет 15-17 штук. Примеры, как делают конкуренты будут предоставлены. Фото и название для использования тех или иных объектов будут предоставлены. Нужен индивидуальный подход и фантазия. Нужны фотографии с отличием по красоте от конкурентов. Фотографии зачастую нужно будет переделываться. Ищем человека на долгую перспективу. Для более подробной информации и обсуждения пишите в пм. Также для связи есть телеграм. На цену в объявлении не обращайте внимания , договорная. Ищем креативных людей для выполнения красивых работ по фото.

месяц назад
guest_1700071664549
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад