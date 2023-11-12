Дизайн внутренней страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка3 просмотра
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Дизайн внутренней страницы сайта согласно ТЗ

месяц назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$20
1 день
Спасибо Сергею за очередную работу! Продолжаем сотрудничество, гтовлю новое ТЗ. Как всегда, всё профессионально!
Исключительно положительные эмоции от работы с Александром! Еще одна страница для сайта, и еще один отзыв в копилку :)
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