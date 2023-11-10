Редактирование фотографии

отредактировать фото
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Добавить легкую небритость. Цвет должен соответствовать волосам которые уже есть на щеках
2)Добавить белую надпись «GAS ENGINEER на черном фоне на левой груди. Смотрите пример на втором фото
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