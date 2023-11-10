Редактирование фотографии

$6
Обработка фотографийЗакрыт4 заявки20 просмотров
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1)Добавить легкую небритость. Цвет должен соответствовать волосам которые уже есть на щеках

2)Добавить белую надпись «GAS ENGINEER на черном фоне на левой груди. Смотрите пример на втором фото

месяц назад
ArtHudz
Артем 
22 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
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