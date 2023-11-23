Подготовить карточки товара

Обработка фотографийЗавершен3 заявки14 просмотров
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Необходимо сделать из фото карточки для объявления, в которых будут отображены все характеристики товара для дальнейшей публикации на сайтах торговых площадок.

месяц назад
Implosion
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
месяц назад
$35
2 дня
Всё отлично как всегда!
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