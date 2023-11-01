Вырезать объект, улучшить его качество

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доброго времени суток. хотелось бы вырезать объект, улучшить его качество. перенести на разные фоны( черный ,белый и т.д . подскажите что по стоимости и сможете ли помочь?

месяц назад
Johne3Kote
32 годаБеларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад