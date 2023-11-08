Johne3Kote

Необходимо вырезать объект из фотографии, улучшить его качество и перенести на различные фоны, включая черный и белый. Ожидаются предложения по стоимости и возможностям выполнения задачи.
Обработка фотографий1 заявка
Закрыт
2 года назад
Необходимо вырезать объект из фотографии, улучшить его качество и перенести на различные фоны, включая черный и белый. Ожидаются предложения по стоимости и возможностям выполнения задачи.
Необходимо вырезать объект из фотографии и улучшить его качество. Также требуется перенести объект на разные фоны, включая черный и белый. Ожидается информация о стоимости выполнения работы.
Требуется вырезать объект из фотографии и улучшить его качество. Также необходимо перенести объект на различные фоны, такие как черный и белый. Подробности по стоимости обсуждаемы.