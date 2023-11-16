Логотип, фирменный стиль

Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок105 просмотров
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Редизайн старого логотипа, но не менять его полностью, а сделать более современным , стильным, минималистичным. Название ShapeX. Направление деятельности: групповой фитнес на улице (в Швейцарии)

месяц назад
guest_17003202591832
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месяц назад
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