Логотип для ароматических свечей ручной работы

придумать/разработать логотип компании занимающейся ремонтом бытовой техники через безопасную сделку
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Добрый день! Нужна помощь в создании логотипа для свечей бренда «ЯРА».
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