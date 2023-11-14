Логотип хоккейной команды

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрытнет заявок18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо на основе имеющейся картинки (волк), сделать логотип похожий на другой, формой и тд... плюс можно под формат лого сделать снизу название команды.

Название команды ЮНОСТЬ

Логотип будет использоваться на белом и красном цветах.

месяц назад
solovev25
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям