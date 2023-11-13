Основная цель состоит в необходимости нарисовать логотип, состоящий из значка, названия бренда и слогана на основе готовых примеров.

Нужно нарисовать:

1. Несколько альтернатив устраивающего значка, которому не хватает уникальности и разных размеров.

2. Несколько альтернатив шрифта для названия бренда, имеющего аналогичную проблему в пункте № 1.

3. Подобрать шрифт для слогана и добавить в готовый логотип.