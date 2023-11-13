Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок76 просмотров
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Основная цель состоит в необходимости нарисовать логотип, состоящий из значка, названия бренда и слогана на основе готовых примеров.

Нужно нарисовать:

1. Несколько альтернатив устраивающего значка, которому не хватает уникальности и разных размеров.

2. Несколько альтернатив шрифта для названия бренда, имеющего аналогичную проблему в пункте № 1.

3. Подобрать шрифт для слогана и добавить в готовый логотип.

месяц назад
guest_1699744260428
Польша
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SumoFab
37 летУкраина
год в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
$60
2 дня
UAH
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