Оформить красиво лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок63 просмотра
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Нужно взять образец логотипа (шаблон приложенный к заданию) и вписать в него зонт, то как примерно вписать я показал во втором вложении.

месяц назад
Cruiser_Group
Владимир 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
месяц назад
$30
2 дня
UAHUSDT
Все четко, быстро, качественно и очень внимательно к деталям.
Приятно сотрудничать с Владимиром. Хорошая постановка задачи, коммуникация. Буду рад помочь еще!