7953196-62-15

Анастасия 7953196-62-15

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Инфографика/ Дизайн для Wildberries/ Ozon/ Я.Маркет. Оформление для YouTube. Превью, Шапка, Аватарка

Привет! Меня зовут Анастасия. Я уже 2 года занимаюсь графическим дизайном.

🔥 Мои навыки:

1. Профессиональная работа в Figma

2. Навыки обработки фото в Adobe Photoshop

3. Подготовка макетов к печати

4. Умение работать в режиме многозадачности

5. Создание логотипов

6. Создание айдентики, фирменного стиля

7. Навык дизайна страниц на Tilda