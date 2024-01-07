Инфографика/ Дизайн для Wildberries/ Ozon/ Я.Маркет. Оформление для YouTube. Превью, Шапка, Аватарка
Привет! Меня зовут Анастасия. Я уже 2 года занимаюсь графическим дизайном.
🔥 Мои навыки:
1. Профессиональная работа в Figma
2. Навыки обработки фото в Adobe Photoshop
3. Подготовка макетов к печати
4. Умение работать в режиме многозадачности
5. Создание логотипов
6. Создание айдентики, фирменного стиля
7. Навык дизайна страниц на Tilda
Я против войны в Украине!
Портфолио
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