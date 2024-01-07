Инфографика/ Дизайн для Wildberries/ Ozon/ Я.Маркет. Оформление для YouTube. Превью, Шапка, Аватарка Привет! Меня зовут Анастасия. Я уже 2 года занимаюсь графическим дизайном. 🔥 Мои навыки: 1. Профессиональная работа в Figma 2. Навыки обработки фото в Adobe Photoshop 3. Подготовка макетов к печати 4. Умение работать в режиме многозадачности 5. Создание логотипов 6. Создание айдентики, фирменного стиля 7. Навык дизайна страниц на Tilda

Я против войны в Украине !