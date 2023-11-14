Логотип хоккейной команды

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Добрый день, необходимо на основе имеющейся картинки (волк), сделать логотип похожий на другой, формой и тд... плюс можно под формат лого сделать снизу название команды.

Название команды ЮНОСТЬ

Логотип будет использоваться на белом и красном цветах.

месяц назад
solovev25
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Серафим
15 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Ира
37 лет
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
115 отзывов
месяц назад
Анатолий
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
278 отзывов(-1)
месяц назад
Ольга
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
4 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Степан
68 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
89 отзывов
месяц назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
Адалахан
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
месяц назад
Тарас
34 года
10 месяцев в сервисе
Был
8 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Роман
42 года
2 года в сервисе
Был
день назад
месяц назад
Любовь
33 года
4 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
месяц назад
Екатегрина
37 лет
8 месяцев в сервисе
Была
25 дней назад
месяц назад
Марія
21 год
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Владислав
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад