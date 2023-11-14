Логотип хоккейной команды

придумать/разработать логотип компании занимающейся ремонтом бытовой техники через безопасную сделку
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Добрый день, необходимо на основе имеющейся картинки (волк), сделать логотип похожий на другой, формой и тд... плюс можно под формат лого сделать снизу название команды.
Название команды ЮНОСТЬ
Логотип будет использоваться на белом и красном цветах.
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