Разработать логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать логотип для бухгалтерской компании,

использовать символ денежного дерева в круге

название компании

SUCCES Administraties

цвета зеленый, желтый (золотой)

месяц назад
guest_1700221443939
месяц в сервисе
Был
месяц назад