придумать/разработать логотип компании занимающейся ремонтом бытовой техники через безопасную сделку
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Разработать логотип для бухгалтерской компании,
использовать символ денежного дерева в круге
название компании
SUCCES Administraties
цвета зеленый, желтый (золотой)
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