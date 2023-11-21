Нужен дизайн логотипа(этикетка), для маркетплейса в стиле бохо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
потерял пол дня на изучение программ отрисовывающих логотип с помощью ИИ – такой они бред выдают)))) - пошёл старым проверенным способом к фрилансерам )))
Мы пробуем)))) пока только пробуем, продавать недвижимость в Болгарии для Украинских граждан – нужен логотип для всех соц. сетей, мессенджеров и в размере заставки на ютуб
ЗВУЧИТ У НАС ВСЕ УЖАСНО И ДЛИННО
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ БОЛГАРИИ «НОВЫЙ ДОМ» для УКРАИНЦЕВ! – на английском еще
как-то более менее…
мы называем себя NewHome – логотип нужен такой чтобы давал понимание что мы предлагаем Украинцам второй дом
New Home for Ukrainians in Bulgaria
ИЛИ
Real Estate «New Home» for Ua in Bg
- и отсюда и идея отрисовки такова
нарисовать сине жёлтый дом / в цвета нашего флага/ - можно просто легкими штрихами... / прям реально чтобы ДОМ- то его не нужно рисовать)))))
и этот дом должен быть под зелено-бело-красной крышей / в цвета Болгарского флага/
- логотип должен быть лёгким и желательно обтекаемым, люблю плавные переходы.
- посмотрев на логотип Украинец вот прям сразу должен понять, что Болгария ему предоставляет второй дом под своей крышей!
прикрепил что-то типа того, что попробовал описать
Далее, после отрисовки логотипа еще нужны будут картинки для программ
- ревизор
- инспектор
- и может быть, - тур – знакомство с регионом
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