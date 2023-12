Доброго времени суток!

потерял пол дня на изучение программ отрисовывающих логотип с помощью ИИ – такой они бред выдают)))) - пошёл старым проверенным способом к фрилансерам )))

Мы пробуем)))) пока только пробуем, продавать недвижимость в Болгарии для Украинских граждан – нужен логотип для всех соц. сетей, мессенджеров и в размере заставки на ютуб

ЗВУЧИТ У НАС ВСЕ УЖАСНО И ДЛИННО

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ БОЛГАРИИ «НОВЫЙ ДОМ» для УКРАИНЦЕВ! – на английском еще

как-то более менее…

мы называем себя NewHome – логотип нужен такой чтобы давал понимание что мы предлагаем Украинцам второй дом

New Home for Ukrainians in Bulgaria

ИЛИ

Real Estate «New Home» for Ua in Bg

- и отсюда и идея отрисовки такова

нарисовать сине жёлтый дом / в цвета нашего флага/ - можно просто легкими штрихами... / прям реально чтобы ДОМ- то его не нужно рисовать)))))

и этот дом должен быть под зелено-бело-красной крышей / в цвета Болгарского флага/

- логотип должен быть лёгким и желательно обтекаемым, люблю плавные переходы.

- посмотрев на логотип Украинец вот прям сразу должен понять, что Болгария ему предоставляет второй дом под своей крышей!

прикрепил что-то типа того, что попробовал описать

Далее, после отрисовки логотипа еще нужны будут картинки для программ

- ревизор

- инспектор

- и может быть, - тур – знакомство с регионом