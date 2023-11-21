Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок35 просмотров
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Доброго времени суток!

потерял пол дня на изучение программ отрисовывающих логотип с помощью ИИ – такой они бред выдают)))) - пошёл старым проверенным способом к фрилансерам )))

Мы пробуем)))) пока только пробуем, продавать недвижимость в Болгарии для Украинских граждан – нужен логотип для всех соц. сетей, мессенджеров и в размере заставки на ютуб

ЗВУЧИТ У НАС ВСЕ УЖАСНО И ДЛИННО

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ БОЛГАРИИ «НОВЫЙ ДОМ» для УКРАИНЦЕВ! – на английском еще

как-то более менее…

мы называем себя NewHome – логотип нужен такой чтобы давал понимание что мы предлагаем Украинцам второй дом

New Home for Ukrainians in Bulgaria

ИЛИ

Real Estate «New Home» for Ua in Bg

- и отсюда и идея отрисовки такова

нарисовать сине жёлтый дом / в цвета нашего флага/ - можно просто легкими штрихами... / прям реально чтобы ДОМ- то его не нужно рисовать)))))

и этот дом должен быть под зелено-бело-красной крышей / в цвета Болгарского флага/

- логотип должен быть лёгким и желательно обтекаемым, люблю плавные переходы.

- посмотрев на логотип Украинец вот прям сразу должен понять, что Болгария ему предоставляет второй дом под своей крышей!

прикрепил что-то типа того, что попробовал описать

Далее, после отрисовки логотипа еще нужны будут картинки для программ

- ревизор

- инспектор

- и может быть, -  тур – знакомство с регионом

месяц назад
guest_17002507665453
Украина
месяц в сервисе
Был
12 дней назад
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Выбранный исполнитель
AE_dsgn
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
месяц назад
$25
5 дней
UAH
Анастасия мечта для заказчика, - быстро разобралась с задачей, и после пары контрольных вопросов и нескольких дней, ко мне прилетают 6 различных дизайнов логотипа.... Берем лучшее из предложенного, компонуем, и через 2 часа выбор приходит к 2-м вариантам... и тут начинается самое сложное, так как оба они хороши, а таки-то надо выбрать один!!! Ставьте четкие задачи своего виденья, - получите 100% вас удовлетворяющий результат! Анастасии пора поднимать стоимость за свою работы)))) Если вы зашли к Анастасии в профиль, на этом дизайнере вы можете останавливаться, - считайте что вам повезло! ВСЕМ успехов!!!
Отличный заказчик. Четко-поставленная задача сделала проект интересным, понятным и быстрым в исполнении. Приятно было поработать.