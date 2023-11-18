Логотип для Академии Падел Тенниса в Турции

$20
Логотипы и ЗнакиОткрыт11 заявок147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$20

Здравствуйте!

Нужен логотип для падел теннисного клуба в Турции.

Пожелания:

– круглый и удобный для типографии и мерчей

– без обилия деталей, все лаконично и понятные ассоциации

– по цветам выборочно синий/желтый/зеленый или их комбинация

– как вариант, добавить пальмовые листья как ассоциацию на академичность, образование

– клуб на берегу моря, возможно, отобразить это как-то через солнце/море/волна/пальмы, но не обязательно!

– падел ракетки отличаются от теннисных, это важно учесть, а вот мячики как теннисные, можно добавить

Название клуба латиницей: Alanya Padle Academy

месяц назад
Елизавета
Турция
месяц в сервисе
Была
22 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
месяц назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
Заявки фрилансеров
Дарья
22 года
4 месяца в сервисе
Была
17 часов назад
месяц назад
Максим
42 года
год в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
месяц назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
Роман
42 года
2 года в сервисе
Был
день назад
месяц назад
Алекс
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
месяц назад
Дарья
27 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
месяц назад
Максат
49 лет
2 месяца в сервисе
Был
7 дней назад
месяц назад
Анастасия
34 года
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
6 отзывов
месяц назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
Арина
17 лет
месяц в сервисе
Была
11 дней назад
месяц назад
Владислав
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Алина
17 лет
8 месяцев в сервисе
Была
8 дней назад
месяц назад