Логотип для Академии Падел Тенниса в Турции

Добрый день! Мне нужно разработать логотип. Новая компания, находится в Испании. Надо логотип сделать для бренда в системе Падел Тенниса! Суть: компания которая производит одежду, монтирует корты для падел ...
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Здравствуйте!
Нужен логотип для падел теннисного клуба в Турции.
Пожелания:
– круглый и удобный для типографии и мерчей
– без обилия деталей, все лаконично и понятные ассоциации
– по цветам выборочно синий/желтый/зеленый или их комбинация
– как вариант, добавить пальмовые листья как ассоциацию на академичность, образование
– клуб на берегу моря, возможно, отобразить это как-то через солнце/море/волна/пальмы, но не обязательно!
– падел ракетки отличаются от теннисных, это важно учесть, а вот мячики как теннисные, можно добавить
Название клуба латиницей: Alanya Padle Academy
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