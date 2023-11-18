Логотип для Академии Падел Тенниса в Турции

# 1 — $ 20

Здравствуйте!

Нужен логотип для падел теннисного клуба в Турции.

Пожелания:

– круглый и удобный для типографии и мерчей

– без обилия деталей, все лаконично и понятные ассоциации

– по цветам выборочно синий/желтый/зеленый или их комбинация

– как вариант, добавить пальмовые листья как ассоциацию на академичность, образование

– клуб на берегу моря, возможно, отобразить это как-то через солнце/море/волна/пальмы, но не обязательно!

– падел ракетки отличаются от теннисных, это важно учесть, а вот мячики как теннисные, можно добавить

Название клуба латиницей: Alanya Padle Academy