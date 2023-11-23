Нарисовать логотип для сайта

$30
Логотипы и ЗнакиОткрыт15 заявок105 просмотров
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логотип для сайта знакомств. 2 маленькие птички вместе улетают, одна наполовину заслоняет другую. цвета - тёмно-бардовый и белый.

также, этот логотип нужно сделать фавиконом сайта.

при необходимости можно увеличить бюджет

Логотип для сайта
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