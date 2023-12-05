Вкусный дизайн для вас !

Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я графический дизайнер.

Буду рада сотрудничеству:

вкусный дизайн для вас (постеры, логотипы, иллюстрации, печатная и рекламная продукция, презентации, веб-ресурсы)



ДИЗАЙН:

-графический дизайн

-полиграфический дизайн

-веб-дизайн

-рисунки и иллюстрации



Личные качества: целеустремленность, ответственность, коммуникабельность.

Опыт в дизайне -более 12 лет.



Высшее образование по специальности: Web-дизайн и компьютерная графика.

Портфолио: https://www.behance.net/irisken



Работаю качественно, быстро, душевно,соблюдая все сроки, до полного утверждения!

Индивидуальный подход к каждому! Идей много, время их реализовывать!)



Быстро, качественно, душевно!