Вкусный дизайн для вас !
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я графический дизайнер.
Буду рада сотрудничеству:
вкусный дизайн для вас (постеры, логотипы, иллюстрации, печатная и рекламная продукция, презентации, веб-ресурсы)
ДИЗАЙН:
-графический дизайн
-полиграфический дизайн
-веб-дизайн
-рисунки и иллюстрации
Личные качества: целеустремленность, ответственность, коммуникабельность.
Опыт в дизайне -более 12 лет.
Высшее образование по специальности: Web-дизайн и компьютерная графика.
Портфолио: https://www.behance.net/irisken
Работаю качественно, быстро, душевно,соблюдая все сроки, до полного утверждения!
Индивидуальный подход к каждому! Идей много, время их реализовывать!)
Быстро, качественно, душевно!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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