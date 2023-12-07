Требуется разработка логотипа для IT-компании под названием 'Lidim.io'. Логотип должен сочетать в себе как иконку, так и название компании. Очень важно придерживаться стиля и цветовой палитры, указанных в приложенной иконке. Так как текущий дизайн иконки напоминает логотип Discord, необходимо внести некоторые изменения или добавить уникальные элементы, чтобы обеспечить оригинальность, при этом обязательно интегрируя название компании 'lidim.io' в дизайн.