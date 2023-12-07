Разработка логотипа для IT-компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка3 просмотра
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Требуется разработка логотипа для IT-компании под названием 'Lidim.io'. Логотип должен сочетать в себе как иконку, так и название компании. Очень важно придерживаться стиля и цветовой палитры, указанных в приложенной иконке. Так как текущий дизайн иконки напоминает логотип Discord, необходимо внести некоторые изменения или добавить уникальные элементы, чтобы обеспечить оригинальность, при этом обязательно интегрируя название компании 'lidim.io' в дизайн.

25 дней назад
olegrijikov
33 годаИзраиль
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
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Выбранный исполнитель
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
25 дней назад
$50
3 дня
UAH
Спасибо! Быстро качественно и профессионально!
Благодарю за интересный проект, было приятно сотрудничать.