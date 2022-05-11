NikolaevAlex

Александр Николаев NikolaevAlex

 
48 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
10 отзывов
1 новый
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$195
выплачено фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AE_dsgn
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
7 часов назад
$30
10 баллов
месяц назад
Надо сделать 5 новых логотипов
новый отзыв
Благодарю за оказанное доверие. Очень приятно было поработать над Вашим проектом. Надеюсь, не последний раз)
Настя подошла очень творчески и быстро и хорошо выполнила задание, рекомендую!
Ответный отзыв
vlasyukslava
Вячеслав 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$50
10 баллов
6 месяцев назад
Донастроить GA4
Все отлично. Рекомендую заказчика.
Вячеслав хорошо и быстро справился с задачей! Кроме выполнения задачи хорошо все обьяснил что, где и зачем. Рекомендую!
Ответный отзыв
daniilmazurenko
Даниил 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Ошибка в настройках расширенного отслеживания конверсий
Хороший заказчик, сделал понятное ТЗ, приятный в общении. Рекомендую!
Все хорошо и быстро сделал, рекомендую!
Ответный отзыв
aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$30
10 баллов
10 месяцев назад
WooCommerce, ошибка вывода блока доставки
Рекомендую Четкое ТЗ Своевременная оплата
Александр все сделал быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
flashkin_0_o
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Google Ads. Расширенное отслеживание конверсий и и GA 4
Отличный заказчик! В течении проекта постоянно были на связи. Всем рекомендую
Все супер, все было сделано быстро и качественно!
Ответный отзыв