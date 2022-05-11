NikolaevAlex

Нужен специалист по Microsoft Dynamics Business Central для: 1) консультация, обзор разницы между комплектом из коробки и необходимых нам функций, обзор необходимых дополнительных платных интеграций. Общие рекомендации по использованию Business Central. 2) При ...
Александр Николаев NikolaevAlexNikolaevAlex
- Управление продажами1 заявкаОткрыт22 дня назад
Даем 5-6 старых и действующих логотипов. Нужно 5 вариантов новых, стильных логотипов. Бренд одежды.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенмесяц назад
Добрый день! Есть недонастроенный акаунт GA4 с активным потоком данных. Надо настроить учет новых конверсий GA4 на покупку в Google Ads, желательно с учетом данных старых конверсий. Затем все корректно перенести и связать их с ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Доброго времени суток! Нужно провести аудит проверку нашего аккаунта в Гугл Рекламе - обнаружить ошибки, подробно указать пути оптимизации по увеличению количества конверсий и снижению их стоимости. По результатам проверки возможен заказ на саму оптимизацию. ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Все работало нормально, мне настроили где то около года назад расширенное отслеживание конверсий, а сейчас пришло уведомление об ошибке. В диагностике подробно описано как ее исправить, но я не очень опытный в этом и боюсь ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
В какой то момент на днях пропал блок выбора города, области и отделения Новой Почты + в итоговой карточке заказов пишет что нет доступных методов доставки. Заказ проходит, без адреса. Блок на мгновение появляется и ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ УКРАИНЫ. Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта для мобильных устройств, с учётом всех рекомендаций PageSpeed insights. Сейчас скорость загрузки сайта 40-50, нужно сделать 90-100. Нужен подбор недорогого и надежного плагина для массового ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Для оптимизации компаний в Гугл Адс надо качественно настроить расширенное отслеживание конверсий и Google Analytic 4. Есть 2е настроенные конверсии на покупку и ценность покупки. Используется Google Tag Manager. Только для специалистов из Украины.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Возникла проблема с работающим сайтом WordPress. Началось с того что где то с месяц назад хостинг стал присылать почти ежедневно предупреждение о превышении процессорных минут ( не знаю связано ли это но незадолго ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день Остап! Есть небольшой заказ, по готовому логотипу и названию фирмы который передаём вам в формате корелл сделать красивый фон, заданный нами по другому tif файлу. Сделать 16-18 jpeg файлов заданных размеров в пикселях. ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт3 года назад
На стандартном сайте WP надо: 1) Убрать внизу главной страницы фразу " Ready to publish ... " 2) Очистить страницу неудачного поиска товаров от всяких ненужных фраз. 3) Убрать в подвале сайта название темы WP.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Мы - бренд мужской повседневной одежды в Украине! Задание: взять наш логотип и название и стильно обыграть их как по отдельности так и вместе на одном изображении. Итоговые изображения будут наноситься на элементы одежды нашего бренда. P.S. ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
Мы - торговая марка мужской одежды в Украине. Интересует чтобы кто нибудь, хорошо владеющий фотошопом и корелом сделал нам 5 - 10 вариаций нашего логотипа, и логотипа с надписью, для нанесения в крупном формате на ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Разработка фирменного стиля торговой марки мужской одежды, разработка фирменного шрифта, разработка логотипа.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад