Нужно сделать 9 практических заданий, это большой (или не очень) проект, который включает в себя:• Взять за основу реальный бренд ( или же придумать свой) • Составить карту конкурентов и применить технику сбора аналогов • Составить moodboard и собрать стилевые референсы будущего проекта. • Определить целевую аудиторию и ее ценности. • Составить бренд-код • Разработать ключевую метафору разрабатываемого бренда. • Провести мозговой штурм и выбрать варианты визуализации метафоры. • Разработать логотип бренда • Создать презентацию концепции бренда и айдентики. • Оформить паспорт стандартов айдентики бренда

в целом, все может будет обсудить лично