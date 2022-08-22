Цветовая схема, логотип и схематическая разметка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт9 заявок314 просмотров

Необходимо разработать цветовую схему, логотип и структурно разметить одностраничник на tilda

Tilda
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Заявки фрилансеров

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Фирменный стиль
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