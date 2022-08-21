Требуется разработка названия и слогана для кафе быстрого питания в Германии, специализирующегося на пельменях и варениках. Название должно быть коротким (до 2 слов), легко запоминающимся и хорошо звучать на английском и немецком языках. На основе выбранного названия будет создан фирменный стиль.