Графический дизайнер
Приветствую! Меня зовут Ника и я профессиональный графический дизайнер и
иллюстратор.
- Опыт в графическом дизайне с 2018;
- 1+ года опыта в веб-дизайне.
Мои профессиональные навыки:
- Создание фирменного стиля (брендбука);
- Мелкая полиграфия (листовки, визитки, брошюры, сертификаты и т.д.);
- Навыки отрисовки в векторе и расторе;
- Веб дизайн (баннеры, рассылки).
В чем я работаю:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Adobe inDesign
- Procreate
Работая со мной Вы получаете:
- Современный, продающий дизайн;
- Быстрая и тщательная работа над вашим проектом.
- Внимание к деталям.
- Гарантированный результат в оговоренные сроки;
- Индивидуальный подход к каждому проекту;
- Уважительное общение и ответственный подход к проекту.
Формат работы:
- Обсуждение проекта, составление четкого ТЗ и сроков.
- Предоплата 30% от стоимости.
- Согласование выполнение проекта, правки (можете внести в макет правки один раз).
- Оплата остатка.
- Передача исходных материалов.
Всегда на связи:
Email - [email protected]
Telegram - @nunik_o
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка логотипа в векторе1 просмотр
- Визитка3 просмотра
- Дизайн продукции, упаковка3 просмотра
- Фирменный стиль3 просмотра
- Фирменный стильнет просмотров
- Фирменный стиль, айдентиканет просмотров