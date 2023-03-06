Nunik

Ники Nunik

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер

Приветствую! Меня зовут Ника и я профессиональный графический дизайнер и

иллюстратор.

  • Опыт в графическом дизайне с 2018;
  • 1+ года опыта в веб-дизайне.
Я дипломированный Графический дизайнер, имею художественное образование. Специализируюсь на графическом дизайне, иллюстрации и частично в веб-дизайне. Слежу за трендами в дизайне и использую их в своей работе, поэтому разрабатываю уникальный, актуальный дизайн

Мои профессиональные навыки:

  • Создание фирменного стиля (брендбука);
  • Мелкая полиграфия (листовки, визитки, брошюры, сертификаты и т.д.);
  • Навыки отрисовки в векторе и расторе;
  • Веб дизайн (баннеры, рассылки).

В чем я работаю:

  • Adobe Photoshop;
  • Adobe Illustrator;
  • Adobe inDesign
  • Procreate

Работая со мной Вы получаете:

  • Современный, продающий дизайн;
  • Быстрая и тщательная работа над вашим проектом.
  • Внимание к деталям.
  • Гарантированный результат в оговоренные сроки;
  • Индивидуальный подход к каждому проекту;
  • Уважительное общение и ответственный подход к проекту.

Формат работы:

  • Обсуждение проекта, составление четкого ТЗ и сроков.
  • Предоплата 30% от стоимости.
  • Согласование выполнение проекта, правки (можете внести в макет правки один раз).
  • Оплата остатка.
  • Передача исходных материалов.

Всегда на связи:

Email - [email protected]

Telegram - @nunik_o

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