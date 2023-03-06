Графический дизайнер

Приветствую! Меня зовут Ника и я профессиональный графический дизайнер и

иллюстратор.

Опыт в графическом дизайне с 2018;

1+ года опыта в веб-дизайне.

Я дипломированный Графический дизайнер, имею художественное образование. Специализируюсь на графическом дизайне, иллюстрации и частично в веб-дизайне. Слежу за трендами в дизайне и использую их в своей работе, поэтому разрабатываю уникальный, актуальный дизайн

Мои профессиональные навыки:

Создание фирменного стиля (брендбука);

Мелкая полиграфия (листовки, визитки, брошюры, сертификаты и т.д.);

Навыки отрисовки в векторе и расторе;

Веб дизайн (баннеры, рассылки).

В чем я работаю:

Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator;

Adobe inDesign

Procreate

Работая со мной Вы получаете:

Современный, продающий дизайн;

Быстрая и тщательная работа над вашим проектом.

Внимание к деталям.

Гарантированный результат в оговоренные сроки;

Индивидуальный подход к каждому проекту;

Уважительное общение и ответственный подход к проекту.

Формат работы:

Обсуждение проекта, составление четкого ТЗ и сроков.

Предоплата 30% от стоимости.

Согласование выполнение проекта, правки (можете внести в макет правки один раз).

Оплата остатка.

Передача исходных материалов.

Всегда на связи:

Telegram - @nunik_o