Визитка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка92 просмотра

Сделать визитку для оптовой продажи бытовок, пожалуйста 

3 года назад
guest_16617749989848
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitry22187
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Заказывал у Дмитрия визитки, работа была сделана быстро, качественно и профессионально
Хороший заказчик. Быстро отвечал и хорошо объяснял задание

Заявки фрилансеров

Dmitry22187
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Цветовая схема, логотип и схематическая разметка сайта

    Требуется разработать цветовую схему и логотип для создания фирменного стиля. Также необходимо структурно разметить одностраничный сайт на платформе Tilda. Укажите основные элементы дизайна и их расположение.

    Tilda
    Фирменный стиль9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фирменный стиль бренда одежды

    Требуется создать полный бренд бук с фирменным стилем для нового бренда одежды. Важно учитывать современные тенденции и выполнить работу в короткие сроки. Обеспечьте комплексный подход к разработке дизайна, включая логотип, цветовую палитру и шрифты.

    Фирменный стиль23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нейминг для Кафе быстрого питания в Германии

    $25

    Требуется разработка названия и слогана для кафе быстрого питания в Германии, специализирующегося на пельменях и варениках. Название должно быть коротким (до 2 слов), легко запоминающимся и хорошо звучать на английском и немецком языках. На основе выбранного названия будет создан фирменный стиль.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Фирменный стиль для Кафе в Германии

    Требуется разработка фирменного стиля для кафе быстрого питания в Германии. Включает нейминг, логотип, создание фирменных цветов и шрифтов, а также дизайн униформы сотрудников, меню и упаковки. Ожидается креативный подход и оригинальные решения.

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прайсбук для детского центра

    $20

    Разработать яркий и сочный прайсбук для детского центра объемом 8-9 листов. Включить описание услуг, расписание занятий и стоимость абонементов. Оформление должно соответствовать фирменному стилю центра.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Фирменный стиль

    Необходимо разработать уникальный фирменный стиль для компании. Включает в себя создание логотипа, цветовой палитры и других элементов. Исполнитель должен учесть все детали и требования для успешного выполнения заказа.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    Требуется разработка логотипа и фирменного стиля для бренда спортивной одежды и обуви. Ожидаются оригинальные концепции и примеры работ в портфолио, особенно в смежной тематике. Прикреплены брифы для ознакомления.

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать шаблон благодарственного письма

    Необходимо разработать шаблон благодарственного письма, который будет соответствовать фирменному стилю. Важно учитывать предоставленный пример для достижения нужного дизайна и оформления. Шаблон должен быть удобным для дальнейшего использования и редактирования.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Бренд бук ( базова розробка стилю, логотипу, тільки з міста Чернігів)

    Необхідно створити бренд бук для фірми, яка включає СТО та магазин авто мийки. Проект передбачає базову розробку стилю та логотипу, зосереджуючись на унікальності бренду.

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    3 года назад