Необходимо модернизировать уже имеющийся фирменный бланк, изменив реквизиты и добавив креативные элементы в дизайн. Ожидается свежий и современный подход к оформлению.
Фирменный стиль
Ищу креативного человека с хорошим опытом разработки айдентики для бренда одежды
Фундамент визуального стиля есть, нужно доработать что бы все органично сочеталось друг з другом
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