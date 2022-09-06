Фирменный стиль

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Закрыт20 заявок440 просмотров

Ищу креативного человека с хорошим опытом разработки айдентики для бренда одежды 

Фундамент визуального стиля есть, нужно доработать что бы все органично сочеталось друг з другом

3 года назад
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