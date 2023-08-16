cathartine

Екатерина Глазунова cathartine

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайн, графический дизайн, работа с фото

Работаю в Photoshop более 3-х лет. Выполняю дизайны разных стилей и сложности. 

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