Веб-дизайн, графический дизайн, работа с фото
Работаю в Photoshop более 3-х лет. Выполняю дизайны разных стилей и сложности.
Портфолио
- Графика для социальных сетей17 просмотров
- Логобук 202230 просмотров
- FlameArt. Виготовлення со38 просмотров
- Постер 231 просмотр
- Постер 138 просмотров
- Логотипы 333 просмотра
- Логотипы 226 просмотров
- Логотипы 119 просмотров
- Ramus (app for an online futurniture store)103 просмотра
- App Interface for MyShows.me126 просмотров
- Donut Item Card95 просмотров
- Web-site for Alice Merton109 просмотров