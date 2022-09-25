Bran Studio

Всем привет

Каждый новый проект – это белый лист с правильными вопросами: что, почему и кому? Что мы создаём? Почему создаём именно этот продукт? Кому он предназначается? Кроме этих, есть сотни других вопросов. Наши задачи и цели, мы задаём правильные вопросы и находим верные ответы, чтобы ваш продукт наполнился подходящими смыслами, обрёл собственное лицо и голос. Наши ключевые компетенции: маркетинговые исследования, нейминг, концепция позиционирования, корпоративная идентификация, графический дизайн, бренд-контент, веб дизайн.

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Оценка моего дизайна. У меня все просто! Нейминг: От 200$ Я верю, что вначале было Слово, посредством которого было создано всё, что мы видим вокруг. В начале каждого бренда также лежит слово — имя, в котором заключена суть продукта. Поэтому так важно создать максимально точное название, которое послужит надёжным фундаментом для сильного бренда. Надеюсь, вашего бренда) Имя — это только начало. Скорее всего, вам также требуется логотип, фирменный стиль, брендбук и другие материалы для вашего продукта. Поэтому мы создали брендинговую студию — чтобы реализовывать комплексные и амбициозные задачи наших клиентов.

Логотип: От 300$ в зависимости от сложности

Бренд бук: От 500$ в зависимости от количества айдентики и сложности задачи, так как под разный проект разная аналитика и соотвественно сложность .

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Работаю по предоплате в 50% Опять же все обсуждается лично с заказчиком и оговаривается все условия индивидуально.

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Все правки - оговариваются на начальном этапе! Правки в пределах разумного бесплатные и их количество так же огововариваеюься.

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По поводу оплаты Принимаю: - «ПриватБанк», - «Райффайзен Банк», - «PayPal » Номера карт высылаю как только согласовали и обсудили все условия и проект взят в работу.

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Звонки и личные встречи приветствуются

Если удобно, можно созвониться и обсудить все детали по телеграмму или любому другому мессенджеру. Так же могу приехать в любой город и обсудить проект.