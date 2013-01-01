С Максимом сотрудничаю уже второй раз, он как и прежде выслал нормальное человеко-понятное техническое задание, а также все необходимые элементы дизайна которые размещались по папочкам, и только помогали в работе. В результате тестирования продукта, Максим, не предъявлял претензии к багам, а просто констатировал их, что очень важно когда работаешь удаленно. Рекомендую как ответственного заказчика, и сам буду сотрудничать.