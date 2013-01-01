Необходимо разработать 8 продающих баннеров в форматах GIF, JPG или PNG с учетом заданных размеров: 240x400, 300x250, 300x600, 336x280, 640x100, 640x200, 640x960, 728x90. Требуется подобрать фон, шрифт и цвета, а также предоставить исходники в формате PSD. На баннерах должны быть логотип, графический креатив и текст «ЛЮБОЙ АВТО ИЗ США И ЕВРОПЫ». Максимальный размер каждого баннера — 120 КБ.
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