MaxiM_83

Максим MaxiM_83

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать баннер в 8-ми размерах

    Необходимо разработать 8 продающих баннеров в форматах GIF, JPG или PNG с учетом заданных размеров: 240x400, 300x250, 300x600, 336x280, 640x100, 640x200, 640x960, 728x90. Требуется подобрать фон, шрифт и цвета, а также предоставить исходники в формате PSD. На баннерах должны быть логотип, графический креатив и текст «ЛЮБОЙ АВТО ИЗ США И ЕВРОПЫ». Максимальный размер каждого баннера — 120 КБ.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется парсер на PHP с авторизацией

    Необходимо по нажатию кнопки формы type="button" на странице материала JOOMLA скрипт (например parser.php) авторизовался на сайте http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.js и данные с поля формы type="text" были запросом переданы на сайт. Далее результаты спарсены и выведены на странице ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить уже готовый плагин для JOOMLA 3

    Есть уже готовый плагин plg_razzoorg_countdown-1.1.1 (таймер обратного отчета времени) для JOOMLA 3. Он отображает сколько осталось лет/месяцев/дней/часов/минут/секунд до заданного события. Даже если задать событие которое произойдет через 30 сек - будет показывать 0лет/0месяцев/0дней/0часов/0минут/30секунд . Общая ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Компонент рейтинга для Joomla

    Необходимо написать компонент рейтинга для Joomla 2/3 с использованием AJAX. Внешний вид - 5 звезд с комментариями (см. прикреплённый файл) Со стороны админки создавать счётчики с уникальными id. Вставлять в любую позицию ...

    AJAXJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо создать парсер-модуль

    Общее: Необходимо создать парсер-модуль, который будет отображать определенную область сайта-донора. Подробное техническое задание прилагается. Сроки: не горят, но затягивать и Вам не выгодно. Цена: предложения цены через "Приватное ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг-скрипт для отображения части сайта донора

    Необходимо написать парсинг-скрипт (модуль, компонент) для частичного отображения содержимого страницы сайта http://www.forexfactory.com/calendar.php в виде этого же сервиса, но со своим контент окружением в Joomla 2.5. пример в приложении. Срок: неделя ...

    AJAXJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг сайта

    Необходимо создать парсинг скрипт для отображения на своей странице сайта определенных частей страницы http://www.forexfactory.com/calendar.php (в прилагаемом файле данные зоны обозначены красным) все функции (ссылки) обозначенные в красном выделении должны работать

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо написать модуль для Joomla 2.5

    Необходимо написать модуль для Joomla 2.5 отображения содержимого файла CSV в виде таблицы в контенте страницы с использованием AJAX. Предложения по цене напрвлять через "Приватное сообщение" БОЛЕЕ ПОДРОБНО В ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка компонента под Joomla 1.5

    $100

    Компонент (модуль) для Joomla 1.5 таблицы рейтинга компаний (сайтов) с возможностью голосования за каждую компанию непосредственно в таблице рейтинга. Техническое Задание: 1. Отображение рейтинга в виде таблицы 2. Сортировка по содержимому столбца ...

    CSSHTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Подправить уже готовый плагин для JOOMLA 3
Joomla
Все прошло отлично, оперативно и быстро отвечал, грамотно полнофункционально протестировал, вовремя оплатил.
Вечером написал ТЗ и прикрепил файлы. Утром получил 5 предложений. Одним из которых было Анатолия Артеменко (Shar1ngan) причем он сообщил мне что уже выполнил на 80% и продемонстрировал результат по ссылке. Выбрал его исполнителем - в итоге, к вечеру, после уточнений работа была сделана. Все отлично.
Ответный отзыв
Extalionezer
Александр 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$65
9 баллов
10 лет назад
Компонент рейтинга для Joomla
AJAXJoomla
Проблем с данным работодателем не обнаружил.
Реальный срок выполнения работы оказался в 2 раза меньше предварительно заявленного. Работа выполнена качественно. Поправки правились "на лету". В общем - ещё буду обращаться.
Ответный отзыв
Qualiti
Олег 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Модуль часы-календарь
Joomla
С Максимом сотрудничаю уже второй раз, он как и прежде выслал нормальное человеко-понятное техническое задание, а также все необходимые элементы дизайна которые размещались по папочкам, и только помогали в работе. В результате тестирования продукта, Максим, не предъявлял претензии к багам, а просто констатировал их, что очень важно когда работаешь удаленно. Рекомендую как ответственного заказчика, и сам буду сотрудничать.
Ответственный, внятный и главное профессиональный человек. Решил проблему в кротчайшие строки, при этом объяснил что с этим делать и как работать. Я ему в ТЗ выслал картинку, которую нарисовал в фотошопе того, что я хочу. Олег выполнил на PHP модуль, который внешне прям как я нарисовал в картинке. Супер! Выражаю огромную благодарность, а также буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Qualiti
Олег 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Парсинг сайта
Сначала задача была не совсем понятна, что могут сказать несколько строк на новом сайте? После заданных вопросов, заказчик все объяснил, мы обговорили алгоритм решения, и все получилось. Человек полностью адекватный, отлучаясь предупреждает, в результате проекта, мы договорились выполнить внеурочное задание, что радует. Ожидаемое и обещанное достигнуто. Рекомендую как заказчика, буду сотрудничать. Все нравится.
Олег выполнил работу как говориться "на лету". Объяснил ему по скайпу расширенную версию того чего я хотел, ответив на все его уточняющие вопросы и отошел на час от компа. Когда подошел к компу, оказывается все готово. Выслал мне результат (обратите внимание - оплаты ещё не было). Результат работы был принят без доработок. Сделка (оплата) состоялась вне сервиса. Работать приятно :) Скрипт работает полностью в соответствие с ТЗ. В случае если нужен будет парсер - теперь точно знаю, к кому обращаться :) Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Разработка компонента под Joomla 1.5
CSSHTMLJoomla
Хороший заказчик! Оплату получал поэтапно, правки были корректными.
Рекомендую! Работает профессионально без лишних вопросов. Оперативно реагирует на все замечания и пожелания. С поставленной задачей справился. Приятно работать. Будет еще работа обязательно обращусь именно к нему. В общем всем доволен.
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