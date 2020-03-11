Разработка фаервола и его модулей на базе Linux - в Минске

Системное программированиеЗакрытнет заявок288 просмотров
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Нужно реализовать проект по разработке фаервола. Нужен человек со знаниями системной разработки под Linux. 

Обязательное условие: исполнитель должен находиться в Минске/Беларуси.

ЗАДАЧИ

  • Разработка фаервола (firewall/brandmauer) и его модулей на базе Linux
КВАЛИФИКАЦИЯ
  • Знания в областях: TCP/IP протоколы, Routing, Linux Kernel
  • Опыт работы с Oracle, Bash-Scripting, Apache, Iptables, DNS, GIT, Squid Postfix, Mysql
  • Владение английским уровня средний-выше среднего
Пожалуйста, напишите ожидаемую оплату. 
Linux
4 года назад
romeon
Роман 
40 летГермания
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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