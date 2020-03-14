Помочь настроить проект С++

$10
Системное программированиеЗавершен1 заявка233 просмотра
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Написание и удаленная отладка двух CMakeLists.txt для структуры на CentOS,

описанной в прикрепленном файле.

Один CMakeLists.txt - создает приложение.

Второй - для обновления используемых библиотек.

Оплата по факту WMZ

4 года назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rammmfannn
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$15
3 дня
WMZ
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