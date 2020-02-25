Исправить ошибку на сервере

Системное программированиеЗакрыт1 заявка214 просмотров
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Здравствуйте.

Вероятно, где-то допустил ошибку при настройке сервера и после перезапуска не стартуют сервисы.

Надо запустить.

Сервер на Centos 7 с панелью Vesta

4 года назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад