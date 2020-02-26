Нужен волшебный файл!

Добрый вечер!

Не буду долго затягивать кратко опишу задачу, если можете реализовать полностью или частично, то пишите мне.

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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Разработать файл, который будет на ПК (windows) или Мобильном устройства (Androi или iOS) открывать рекламу в браузере.

Открывать нужно именно ту ссылку у пользователя, которую мы будем ему отправлять или он будет проверять сам как-то на нашей стороне (отправлять запрос например на сервер).

Пользователь будет скачивать этот файл с нашего сайта и в последствии будет получать деньги за просмотр рекламы.

Также согласившись с политикой конфиденциальности.

От вас требуется только разработка и корректная работа "файла"(чтобы ничего не блокировалось и тд)

Вопрос продвижения и тд (это не к Вам)

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Интересно?

Давайте пообщаемся детальнее.

ОТКЛИКАЙТЕСЬ на ЗАДАНИЕ!

P.S. Антибот 15+17= ?

Бюджет обсудим с подходящими кандидатами.