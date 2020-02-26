Нужен волшебный файл!

Добрый день. Текущая интеграция в сервисе (emailtools.ru) реализована с помощью JavaScript SDK, пример т.з.: https://docs.google.com/document/d/1YY0LQwzZ4FH1LJf5TUdzJkQMjiII-EvRivma23NGEE4/edit?usp=sharing На данный момент преобладающее количество пользователей и их разработчиков не могут справиться с такой интеграцией. Интеграция сервиса необходима с самописными сайтами и сайтами на распространенных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Не буду долго затягивать кратко опишу задачу, если можете реализовать полностью или частично, то пишите мне.
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Разработать файл, который будет на ПК (windows) или Мобильном устройства (Androi или iOS) открывать рекламу в браузере.
Открывать нужно именно ту ссылку у пользователя, которую мы будем ему отправлять или он будет проверять сам как-то на нашей стороне (отправлять запрос например на сервер).
Пользователь будет скачивать этот файл с нашего сайта и в последствии будет получать деньги за просмотр рекламы.
Также согласившись с политикой конфиденциальности.
От вас требуется только разработка и корректная работа "файла"(чтобы ничего не блокировалось и тд)
Вопрос продвижения и тд (это не к Вам)
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Интересно?
Давайте пообщаемся детальнее.
ОТКЛИКАЙТЕСЬ на ЗАДАНИЕ!
P.S. Антибот 15+17= ?
Бюджет обсудим с подходящими кандидатами.
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